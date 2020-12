Boniek: “Un bene che si giochi Juve-Napoli. Scudetto? Non mi aspettavo che i bianconeri…”

TORINO- Giorno di lavoro per la Juventus, tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida all’Udinese del 3 Gennaio. I bianconeri hanno bisogno di un successo per avvicinare il primo posto in classifica, al momento occupato dal Milan a quota 34 punti, 10 in più di Cristiano Ronaldo e compagni. Nella sua intervista ai microfoni di Calcio Napoli 24, l’ex attaccante juventino Zibì Boniek ha affrontato questo e altri temi, tra cui la situazione riguardante Arek Milik, attaccante nel mirino di Paratici: “Sono stordito dall’andamento di questo campionato. Mi aspettavo la Juve in testa, ma il divario si è colmato e il livello delle altre squadre si è alzato. Ci divertiremo sicuramente, è una stagione in cui c’è lotta per ogni posto della classifica. Non mi aspettavo un Milan così convincente.

“Juve-Napoli? In Polonia non ci sono casi simili. Il protocollo da noi adottato è diverso, cerchiamo di giocare in tutti i modi, non esiste una vittoria a tavolino se c’è modo di recuperare una partita. Non sarebbe giusto danneggiare una squadra perchè non può scendere in campo a causa di alcuni giocatori positivi. Non parlo di Juve-Napoli però, perchè a seconda delle parti cambia l’opinione che si ha. E’ però un bene per il calcio che si giochino certe partite tra grandi squadre come queste. Milik? Mi dispiace che non stia giocando, ma è anche una sua scelta. Non gioca perchè il suo procuratore non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli. Speriamo che trovi squadra al più presto. Io, come giocatore, non avrei mai portato un problema di contratto al punto di non poter più giocare. E’ difficile gestire le situazioni quando comandano gli agenti”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<