Boniek: “Napoli-Juve? Chi vuole lo Scudetto deve vincere venerdì”

Sarà anche un confronto tra attaccanti, Osimhen e Milik: "Avere uno come Osimhen che fa reparto da solo è una bella fortuna. Ha fatto passi da gigante. Si sente un uomo importante in questo gruppo e vuole essere decisivo. Ha imparato a dare qualcosa in più e si prende le sue responsabilità. Milik lo conosciamo tutti: è sempre un attaccante pericoloso. È meno dinamico di Osimhen ma tecnicamente è molto forte. Ti può dare fastidio da 20 metri in qualunque modo. Uno ragazzo in gamba, ordinato e pericoloso: sa fare gol in tanti modi. È stata brava la Juve a prenderlo: ha fatto davvero un grande colpo".