Boniek: “Non si può discutere Allegri, la colpa è anche dei calciatori”

L'ex giocatore ha parlato presentando la partita che vedrà questa sera affrontarsi la Juventus ed il Milan nella cornice dello stadio San Siro

redazionejuvenews

L'ex calciatore Zibi Boniek, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha presentato la partita di questa sera tra Milan e Juventus, in programma allo stadio San Siro di Milano: "Vorrei capire come si fa a discutere uno come Allegri. Ha vinto tanto e ha fatto tanto, tornare in un posto dopo aver divorziato a volte è difficoltoso. La Juve potrebbe giocare un po’ meglio, ma il problema è anche dei calciatori, non può essere solo dell’allenatore. Comunque dico attenzione alla Juve, perché resta una squadra che ha qualità. Milik e Vlahovic sono attaccanti molto validi, è una squadra completa in ogni zona del campo. Semplicemente, è fisiologico che dopo un decennio di supremazia, arrivi un po’ di flessione”

"Di Maria ha una qualità pazzesca. Di solito vince il primo dribbling, cosa che gli crea un vantaggio evidente per la giocata successiva. Sa fare tutto, vede i suoi compagni e sa trovarli. Mi piace da sempre. Milik invece qualche guaio fisico l’ha avuto, ma devo dire che con Vlahovicsono ottimi partner l’uno per l’altro. Entrambi fantastici. Se mi chiedete chi può segnare di più, a parità di minutaggio, non so rispondere. Diciamo che Milik è più un ‘terminator’, mentre Vlahovic ama anche partire da lontano. Si completano molto bene”.

"Questa sera da un lato ci sarà un mio ex compagno, Pioli, che stimo molto; dall’altro i colori della mia ex squadra a cui sono legato. Io peraltro non ho problemi con la Juve, semmai sono loro ad averli con me. Comunque è una sfida che non ha pronostici: gara da tripla, anche perché a San Siro di solito la Juve gioca sempre bene”.