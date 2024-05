Bonetti: “La stagione della Juventus potrebbe essere positiva”

Dario Bonetti, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Non ho il termometro per capire qual sia la situazione all’interno della rosa, noto solo i numeri come tutti. Però in questa squadra vedo qualità e dico che ha fatto ovviamente troppi pochi punti rispetto a quanti se ne potessero aspettare. So che sono giocatori di grande livello, che potevano fare decisamente di meglio. Se qualificazione in Champions e Coppa Italia salverebbero la stagione? Sarebbe una stagione positiva sicuramente, anche perché considera che davanti in campionato c’è l’Inter che è più forte di tutte le altre. Potrebbe esserci l’handicap di arrivare dietro al Milan o ad altre squadre e questo, magari, ti dice che in campionato la Juve non ha dato il massimo".