Bonetti: “Il Torino vuole battere la Juventus per stare bene tutto l’anno”

Ivano Bonetti ha parlato del prossimo derby della Mole: per il doppio ex, il Torino vorrebbe fortemente tornare a battere i rivali della Juve

Intervistato a Radio Bianconera, Ivano Bonetti ha parlato della prossima sfida tra Juventus e Torino. Ecco le sue parole: "All'epoca le due squadre lottavano sempre per i massimi vertici, per me il derby della Mole sarà sempre qualcosa di importante. Dalla parte granata c'è sempre la voglia di vincere per stare bene poi tutto l'anno. La vittoria del derby lascia una felicità particolare e fa felice una parte della città. Il derby l'ho giocato anche a Genova, dove la gara si sente in maniera più intensa, forse grazie anche allo stadio per com'è organizzato. Marassi è un tipico stadio all'inglese e sul campo si sente veramente l'atmosfera. Questi due derby, Genova e Torino, insieme alle stracittadine di Roma e di Milano ci rappresentano. L'Italia è giusto che si goda queste bellissime partite".