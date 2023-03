Bonazzoli sta con Vlahovic: “Può ancora migliorare molto”

Emiliano Bonazzoli, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Vlahovic. Ecco le sue parole sul serbo: "Non so se è un periodo in cui sta trovando difficoltà di forma o a livello mentale. Secondo me è un giocatore che può migliorare ancora. Quest’anno ha molta pressione perché l’attacco è tutto sulle sue spalle e la differenza con la Fiorentina c’è. Un periodo di calo è normale per qualsiasi attaccante. Io penso che dovrebbe essere più spensierato e magari, anche se fa meno bene, giocare più per la squadra. Lui è uno che si dà sempre da fare e si sbatte tantissimo anche se non gli arriva la palla. Poi si sa: l’attaccante quando segna anche se tocca solo due palloni ha fatto una partita super, mentre se si sbatte per la squadra ma non fa gol cambia il giudizio… Non mi pare un attaccante che si defila e diventa un corpo a sé rispetto alla squadra. Ne uscirà grazie alla qualità dei compagni.