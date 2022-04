Bonatti: “Testa a Nyon? Divento una bestia..”

Il tecnico della Juventus Primavera ha parlato dopo la sconfitta subita ieri sera contro il Verona e del proseguo della stagione dei giovani bianconeri

"Abbiamo giocato 6 volte con soli 2 giorni di recupero, non abbiamo mai vinto 2 partite di fila così. Dobbiamo riuscire a mettere più alti livelli di attenzione. L'hanno cambiata con i cambi come all'andata, l'esperienza che hanno ha inciso. Siamo un po' tornati indietro, la crescita non è lineare, ma a salti. A me piace giocare, mi alleno per giocare, l'unico modo per crescere. La cartina di tornasole per capire a che livello si è. Normale sia stancante, il salto dall'Under 17 a 19 è alto, ci va adattamento. Oggi massima attenzione, buon approccio, ma siamo mancati come continuità"