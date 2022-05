Bonatti: “Stagione fantastica, siamo soddisfatti. Adesso testa ai playoff”

Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ha parlato dopo la vittoria contro la SPAL, con un cenno ai playoff.

Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV dopo la vittoria odierna contro la SPAL. Ecco le sue parole: "Siamo enormemente soddisfatti perché oggi si chiude una stagione fantastica. Anche in quest'ultima partita di regular season i giocatori hanno fatto una prestazione di sostanza, attaccando sin dalle prime battute, e rimontando uno svantaggio nato da una disattenzione. Chiudiamo con il migliore attacco del torneo e siamo contenti che anche questo pomeriggio siano andati a segno tanti giocatori diversi, oltre ad aver visto Chibozo raggiungere quota 20 gol tra tutte le competizioni. Penso che questo gruppo vada celebrato per quanto fatto nel corso di questa annata e adesso ci prepariamo, con la consueta umiltà che ci contraddistingue e con la consapevolezza di aver acquisito in questi mesi delle esperienze formative".