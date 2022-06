Bonatti: “Bisogna concedere ai giovani di sbagliare. La Juve ha obiettivi chiari”

"La struttura societaria della Juventus è tale per cui siano ben chiari gli obiettivi. L’obiettivo è tornare ad essere competitivi per lo scudetto, Allegri sa come si vince, ha dimostrato di avere le qualità per farlo, non ci si deve preoccupare, siamo all’inizio del mercato e credo che Juventus raggiungerà gli obiettivi. Questa stagione è stata una questione di adattamento, quando le condizioni sono chiare tutte le componenti devono lavorare per raggiungere l’obiettivo. Può darsi che i giovani possano non essere pronti, può essere che durante la stagione sia più facile dare minutaggio in alcune fasi, se si trova equilibrio si può garantire risultato e sostenibilità”.