Bonatti: “Iling può diventare una mezzala da 10 gol l’anno”

Andrea Bonatti, ex allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua su Iling Jr, parlando anche del momento dei bianconeri.

redazionejuvenews

Andrea Bonatti, ex allenatore della JuventusPrimavera, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Samuel è un giocatore da 10/12 gol l'anno. E' un ragazzo che chiude bene il gioco, con competenza, non solo è in grado di rifinire. Ci vuole intelligenza nel completarsi e la sta dimostrando, ora è un calciatore che esprime tutte le potenzialità a tutta fascia. Ma ho un'altra idea a riguardo. Può diventare un'ottima mezz'ala, come diceva Allegri, in un 3-5-2 in cui può andare a fare anche il quinto e prendere lo spazio in ampiezza . Lì potrebbe fare ancora qualche gol in più.

Non voglio togliermi dalle responsabilità, ma non posso saperlo. Allegri lo ha schierato titolare in un match così importante, questo significa che ha una grande considerazione di questo ragazzo. Gli allenatori mettono sempre le formazioni per vincere, a me sembra un ottimo segnale di quanta fiducia nutra nei suoi confronti. Deve continuare su questa strada, poi bisogna essere molto orgogliosi del minutaggio di questi giocatori. E stiamo parlando della Juventus, non di una squadra qualsiasi, e questo vuol dire che c'è dietro un lavoro clamoroso.

Un conto è dire a parole di puntare sui giovani, un altro è dare concretamente la possibilità. Mi ritengo molto fortunato ad aver fatto parte del momento di valorizzazione della Primavera e dei suoi giovani talenti, per me questa è stata una enorme soddisfazione. Abbiamo condiviso insieme una piccola parte di carriera, in un'età come questa molto particolare. Per Iling-Junior sono davvero molto felice".