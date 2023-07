Bonanni: “Sarri aveva ragione sulla Juve, non era allenabile”

Bonanni su Milinkovic-Savic

Tra gli argomenti dell'intervista anche Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino mai tramontato della Juventus. Sul centrocampista della Lazio Bonanni ha detto: "Sono convinto che nessuno può sostituire Milinkovic per qualità tecniche e fisiche. In Europa come lui ce ne sono pochissimi. Zielinski è un giocatore molto forte, complementare alle idee di Sarri, ma non basterebbe per rinforzarsi. E' troppo forte e importante, sarebbe titolare in ogni centrocampo europeo. Perderlo a zero? Io un all-in lo proverei a fare. Non darlo via e prendere giocatori come Torreira o Berardi permetterebbe di avere una squadra importante. Mi piacerebbe, a livello affettivo, che rimanesse almeno fino alla scadenza, ma la vedo oggettivamente difficile. Perché non arrivano offerte importanti? Non penso ci sia mai stata la sua volontà di partire. Se lui è voluto restare così tanti anni alla Lazio è solo perché lo ha voluto lui stesso. Oggi credo abbia una maturità tale da poter provare ad affrontare una sfida più importante, va via solo per questo. Alla sua volontà si aggiunge la Lazio che ha sempre chiesto una cifra molto alta, non semplice da spendere per nessuno. Sono convinto che sia fortissimo, unico in Italia".