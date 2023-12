Bonanni: “Non penso che la Juve vincerà contro la Roma”

Massimo Bonanni , allenatore, ha detto la sua sulla Juve a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Decreto Crescita? Troveranno una soluzione alternativa, ma certo per alcune società la situazione non è certo rosea, con l'Inter che mi sembra quella messa peggio a livello finanziario.

In ogni caso può essere l'occasione giusta per iniziare a valorizzare i nostri vivai. L'Inter non farà turnover, Inzaghi è il primo ad essere consapevole che quella di oggi è una partita da vincere a tutti i costi per i nerazzurri.