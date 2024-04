Bonanni: “Allegri? La Juventus dovrebbe fare come la Roma…”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Credo che la Juventus debba trovare un allenatore giovane, importante, di campo. Qualcuno che riesca a costruire qualcosa di unico e forte con i giocatori che gli metterà a disposizione la società. Thiago Motta credo che sia adatto. Basti vedere la difesa del Bologna per capire che lavoro sta facendo. Il lavoro paga sempre, alla Juve sono abituati a lavorare poco. Se tu hai Allegri, non è un tecnico da campo ma un gestore. Questa Juve è lo stesso discorso della Roma. Fino a 3 mesi fa dicevano che non poteva fare di più, è arrivato un tecnico che ha detto di stare in silenzio e di pedalare ed ecco i risultati. Per me se vince la Coppa Italia e arrivi in Champions hai fatto il tuo, ma il discorso è un altro: sei la Juve e serve altro".