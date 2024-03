Bonanni: “Se Allegri resta, Chiesa dovrebbe chiedere la cessione”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione relativa a Chiesa.

Lorenzo Focolari Redattore 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 17:01)

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone anche a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Per me qualsiasi allenatore che abbia Chiesa a disposizione dovrebbe puntare su di lui.

Allegri però non è in grado di sfruttarlo al meglio, lo schiera da seconda punta e in quel ruolo lui non può esprimersi al meglio, se fossi nel giocatore chiederei la cessione in caso di permanenza del tecnico.

Per le classifiche andrebbero tenuti conto soltanto i punti della stagione in corso per portare sempre le squadre migliori del momento, ma non mi è piaciuta la sua uscita, serve solo ad infiammare l'ambiente prima di una partita già caldissima".

