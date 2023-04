Bonanni: “Allegri? Grandissimo gestore ma a livello di campo non…”

Sul ko dei bianconeri al Mapei: "Non amo particolarmente il modo in cui gioca la Juventus. Reputo Allegri un grandissimo gestore ma a livello di campo non mi lascia grandi cose. Una squadra organizzata mette nelle condizioni l'attaccante di segnare. Vlahovic non fa un tiro a partita da tempo. Dire che sia diventato scarso per sue colpe è dire la verità al 50%. Su quanto ha detto Danilo dico ha grande esperienza, ma la stilettata a chi l'hai data? Ai giocatori o al tecnico? Se la Juve non ha ora 25 campioni devi dargli un'idea di gioco, sennò vai in difficoltà. E lì subentra l'allenatore, se non riesce a dargli una mano alla squadra ci sono grossi problemi. Non posso pensare che il Sassuolo sa cosa fare col pallone e la Juve no".