Bonan: “Alla Juventus mancano riferimenti in campo…”

Alessandro Bonan, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento negativo della Vecchia Signora. Ecco le sue parole a Sky Sport sul rendimento dei bianconeri e sul valore della rosa di Madama, senza tralasciare il futuro di Allegri: "La Juve a me sembra una squadra che ha forti carenze in organico. Mancano riferimenti importanti dentro la squadra stessa. Non riesco a capire se una c’è forte responsabilità di Allegri nella gestione della squadra che non gioca così bene a calcio e che ha perso il feeling con i risultati o se la Juve sta facendo massimo perché ha carenze".