Bonacini: “Giuntoli? Lavora 24 ore al giorno. Uomo giusto per la Juve”

L'ex presidente del Carpi -Stefano Bonacini - ha parlato di Cristiano Giuntoli . Queste le sue dichiarazioni rilasciate al Corriere di Torino nella quale ha ripercorso la sua esperienza con l'attuale ds bianconero: "Empatia. Parlammo e mi fece una grande impressione, non le so dire una cosa in particolare: vado a pelle. Dissi ai miei soci: 'Se mi sbaglio, rimetto le deleghe'. Voleva sapere anche il modo in cui era tagliata l'erba, lavora 24 ore al giorno".

Bonacini ha poi aggiunto: "Sono sicuro che sia l'uomo giusto per la Juventus. A lui devi solo dire il budget e poi lasciarlo fare. Dovranno preoccuparsi quelli che dovranno trattare con lui, non Cristiano... Non entro nel merito del suo possibile rapporto con Allegri, ma non è un mangia-allenatori, anzi. Pure se vincesse la Champions comunque, non sarebbe un'impresa unica come quella che fece con il Carpi".