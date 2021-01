Bomba dall’Inghilterra: il City piomba su un obiettivo della Juve

TORINO – Continua a lavorare senza sosta la Juventus sul mercato, intenzionata a regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi. In questo momento delicato della stagione, in cui i bianconeri hanno iniziato la loro rincorsa al primo posto del Milan, c’è bisogno di forze fresche, soprattutto a causa delle tante assenze delle ultime due settimane. Infatti, oltre a Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt, fermati dal Covid, sono out anche McKennie e Dybala, infortunatisi contro il Sassuolo; inoltre, neanche Chiesa e Morata sono in perfette condizioni. Per questo, la società sta valutando diversi profili per il mercato di gennaio, specialmente sul fronte offensivo.

Tuttavia, il Chief Footbal Officer Fabio Paratici ha messo nel suo taccuino anche altri nomi importanti per la prossima estate. Da tempo, infatti, si sta fantasticando sul possibile ritorno a Torino di Paul Pogba, ormai in rotta con il Manchester United: l’affare, però, sembra abbastanza improbabile. Una strada più sicura, ma altrettanto buona, sarebbe invece quella che porta a Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana. Classe 1998, in questa prima metà di stagione si sta imponendo come uno dei migliori giocatori della nostra Serie A. La Juve lo aveva già contattato la scorsa estate, ma l’affare non era andato in porto; la sensazione, però, era che l’approdo in bianconero di Locatelli fosse solo rimandato.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una notizia bomba dall’Inghilterra: secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City sarebbe piombato su Manuel Locatelli. I Citizens di Pep Guardiola, infatti, avrebbero messo gli occhi sul centrocampista italiano e avrebbero già pronta una mega offerta da 30 milioni di sterline per il Sassuolo. Il colpo potrebbe essere messo a segno nella prossima estate e, così facendo, i britannici soffierebbero alla Juventus un dei suoi principali obiettivi. Nelle prossime settimane, dunque, si attendono degli aggiornamenti su quella che potrebbe diventare una clamorosa operazione di mercato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<