Bologna-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre in campo per l'ultima giornata di campionato

La Juventus ha conquistato mercoledì la Coppa Italia, con Andrea Pirlo che ha vinto il suo secondo trofeo da allenatore dopo la Supercoppa Italia vinta contro il Napoli a gennaio. Se nelle finali il tecnico bresciano ha conquistato due vittorie su altrettante partite giocate, peggio è andato il cammino in Champions League, con la Juventus eliminata agli ottavi dal Porto, e quello in campionato, con la squadra mai veramente in lotta per il titolo e a rischio esclusione dalla prossima Champions. La Juventus dovrà infatti vincere a Bologna e sperare in un passo falso di una tra Napoli, impegnato in casa contro il Verona, e Milan, in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, per conquistare la qualificazione alla prossima massima competizione europea, altrimenti la squadra sarà costretta il prossimo anno a giocare l'Europa League.