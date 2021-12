Bologna-Juventus: la probabile formazione bianconera

La formazione bianconera scenderà in campo questo pomeriggio nella trasferta di Bologna, ultima del 2021, e penultima giornata del girone di andata del campionato

La Juventus è attesa questo pomeriggio dalla trasferta di Bologna. Al Dall'Ara i bianconeri affronteranno la loro ultima partita fuori casa dell'anno, per poi finire il girone di andata martedì sera contro il Cagliari tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà cercare di conquistare i tre punti, importanti per rimanere in scia alle prime quattro della classifica, con il Napoli che dista otto punti. Seconda trasferta di fila per la Juventus, che spera di portare a casa bottino pieno, senza lasciare punti come successo sul campo del Venezia. Per la partita di questo pomeriggio Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala, ancora fermo ai box, e che probabilmente salterà anche la partita contro il Cagliari.