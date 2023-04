Bologna-Juventus, il ricordo del match dello scorso anno

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un approfondimento sulla gara dello scorso anno tra il Bologna ed i bianconeri.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il ricordo della gara con il Bolognadello scorso anno, match terminato 2-0 in favore dei bianconeri. Ecco il comunicato: "Bologna-Juventus di quest'anno si gioca all'interno di una sequenza più che favorevole per la Signora. Da 6 gare di fila, sono i bianconeri a trionfare. L'ultima sfida si è giocata nel girone d'andata dello scorso campionato. IL 4-3-3 La Juventus schierata prima del calcio d'inizio al Dall'Ara. Massimiliano Allegri opta per un 4-3-3 composto dai seguenti uomini: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean.

BOLOGNA NELLA NEBBIA Si inizia la gara in una serata nebbiosa. Ma quel che succede al sesto minuto è assolutamente visibile. La Juve passa con una combinazione dai tempi e dall'esecuzione perfetti: Morata affida la palla a Bernardeschi, che gliela restituisce in profondità con un assist-tunnel. Alvaro gira la sfera di prima intenzione alle spalle del portiere. IL SOLITO PANITA La rete che fissa il punteggio sul definitivo 2-0 la realizza Juan Cuadrado a metà della ripresa. Un gol tipico del Panita, che si avvicina all'area a piccoli passi, supera Svanberg in dribbling e sferra una conclusione potente che va a indirizzarsi all'incrocio dei pali.

L'ANALISI DEL MISTER Alla vigilia della sfida, Allegri aveva alzato l'asticella per richiamare tutti all'attenzione: «Sarà un partita difficile. Il Bologna è una squadra che nei secondi tempi fa tanti gol e questo vuol dire che sono in una buona condizione fisica e mentale». A fine partita il mister loda l'atteggiamento dei suoi, dichiarandosi soddisfatto per l'approccio positivo, il clean sheet e la disponibilità generale: «Abbiamo giocato bene e con sacrificio, soprattutto sacrificio".