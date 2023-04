Bologna-Juventus /Il commento: bianconeri conquistano un solo punto

Juve pericolosa già dopo pochi minuti: cross di Kostic dalla sinistra per Chiesa e salvataggio di Kyriakopoulos che la mette in angolo. Gol di Orsolini al 10' che trasforma dal dischetto: concesso calcio di rigore per un fallo commesso da Danilo sullo stesso autore del gol dopo il check da remoto al Var. Minuto 19: Kostic si invola di nuovo a sinistra cercando Chiesa: tiro respinto e corner per la Juve. Al 21' Cuadrado finisce a terra quasi dal limite e l'arbitro concede calcio di punizione in favore dei bianconeri: azione concitata ma poi la palla finisce troppo alta. Conclusione violenta ma centrale di Milik al 24' su cross di Kostic: Skorupski trattiene: prima vera reazione della Juve dopo il vantaggio dei rossoblù. Minuto 26' ancora decisivo il portiere del Bologna: doppio intervento su doppio tentativo di Fagioli. Alla mezz'ora rigore concesso alla Juve per una chiara spinta su Milik -inizialmente giudicato fuori dall'area- da parte di Lucumi: il tiro del polacco -troppo centrale- viene parato da Skorupski , ancora una volta decisivo. Ancora pericolosa la Juventus con Fagioli poco dopo i primi 30': il portiere del Bologna interviene per l'ennesima volta anche grazie all'aiuto di Moro che copre bene sul numero 44 bianconero. Barrow teso sul secondo palo al 36': Szczęsny ci mette i pugni e la mette in angolo. Scivolata fuori tempo su Cuadrado al 42': ammonito Kyriakopoulos, che era diffidato e salterà la prossima contro l'Empoli. Occasione ghiotta per la Juventus al 43': gran palla di Chiesa per Locatelli che invece di tirare pecca di altruismo e serve Cuadrado, ma il colombiano sbaglia. Sono quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Al 46' il Bologna bussa di nuovo con Barrow che prova a sorprendere Szczęsny . L'arbitro fischia la fine del primo tempo al 49' : gara fin qui decisa dal rigore trasformato da Orsolini.

Si ricomincia senza sostituzioni. Inizio soft della Juve nei primi minuti. Conclusione di Ferguson al 49', ma c'è Szczęsny che trattiene. Prima ammonizione della serata in casa Juve al 54': viene sanzionato Rabiot su un intervento ai danni di Posch che aveva provato ad avanzare sulla destra. Primo doppio cambio per Allegri al 56': dentro Iling Jr e Soulé al posto di Kostic e Fagioli. Buona iniziativa di Iling che si inserisce sulla sinistra, cerca Chiesa poi dopo un rimpallo fortunato trova Milik che stavolta non sbaglia: gol della Juve che trova l'1-1 al al 60'!!! Primo gol di un centravanti bianconero dallo scorso 1° aprile. Ottima occasione di Iling Jr. che ci riprova al 62' su passaggio di Soulè: il suo destro finisce troppo alto. Momento positivo per la Juve in questo frangente di gara e Bologna in affanno. Minuto 65: colpo di testa che va a finire fuori da parte di Posch su ottimo cross dalla destra. Doppio cambio anche per Motta al 67': dentro Cambiaso e Zirkzee per Dominguez e Kyriakopoulos. Terzo cambio per i bianconeri: al 69' fuori Chiesa, dentro Miretti. Un minuto dopo spinge ancora la Juve con Cuadrado che mette un buon cross al centro: la difesa rossoblù neutralizza e mette in fallo laterale. Occasione Bologna al 73' con una rovesciata di Orsolini che mette Zirkzee davanti alla porta ma non riesce a superare Szczęsny. Un minuto dopo ancora Zirkzee che ci prova da fuori e costringe il portiere bianconero a deviare in corner. Buon momento della formazione di Motta. Altri due cambi per i padroni di casa: finisce la partita di Moro e Ferguson, dentro Medel ed Aebischer. Ultimi due cambi per Allegri: Locatelli e Milik escono, al loro posto Vlahovic e Paredes. Minuto 83: a pochi centimetri dal 2-1 il Bologna con Aebischer. Palla-gol Juve appena 1' dopo: Skorupski -in uscita su un tiro di Iling- la mette sul piede di Soulé che spreca un'occasione preziosa per passare in vantaggio. Giallo per Paredes all'87' per un fallo su Schouten. Cinque i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Medel rischia di fare un pasticcio su un tentativo sul finale della Juve dalla sinistra. I bianconeri insistono. Triplice fischio al Dall'Ara: bianconeri ora a -1 dal secondo posto.