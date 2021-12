Bologna-Juve, le statistiche: in Serie A nessuno ha battuto il Bologna quanto i bianconeri

Le statistiche dei bianconeri nei precedenti contro gli emiliani

redazionejuvenews

Siamo alla vigilia della sfida di campionato tra Bologna e Juve, con i bianconeri che sono costretti a vincere dopo il passo falso nell'ultima uscita contro il Venezia, se si vuole tenere ancora viva la speranza di rientrare tra le prime 4 e far parte della prossima edizione della Champions League. Ma tornando al match del Dall'Ara, andiamo a vedere alcune statistiche delle due squadre secondo i dati Opta, dove tra le curiosità principali spicca quella che la Juve è la squadra ad aver battuto piu volte il Bologna nella nostra Serie A.

- La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù.

- La Juventus ha vinto le ultime cinque trasferte contro il Bologna in Serie A, già striscia record per i bianconeri in casa dei rossoblù - l’ultimo successo interno degli emiliani risale al novembre 1998.

- Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila nella competizione da ottobre 2020.

- La Juventus ha subito solo due gol nelle ultime sei partite di campionato, mantenendo quattro volte la porta inviolata, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 29 di Serie A.

- La Juventus ha segnato meno di 24 gol nelle prime 17 gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 (22), torneo in cui i bianconeri avevano incassato appena otto reti allo stesso punto del campionato (mentre nel torneo in corso ne conta 17).

- Il miglior marcatore della Juventus in questo campionato è Paulo Dybala con cinque reti: era dal 1991/92 che il capocannoniere bianconero dopo 17 giornate non contava così poche reti (Pierluigi Casiraghi - cinque gol). In generale, il singolo girone d’andata in una Serie A a 20 squadre in cui il miglior marcatore bianconero ha realizzato il minor numero di gol è il 2012/13, con Sebastian Giovinco e Fabio Quagliarella a sei reti