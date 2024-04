Boksic: “La Juventus dovrebbe prendere Modric in scadenza”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Alen Boksic ha parlato delle possibili strategie di calciomercato della Juventus. Per l'ex bianconero, La Vecchia Signora non dovrebbe farsi scappare la possibilità di ingaggiare Luka Modric, in scadenza con il Real Madrid. Ecco le sue parole: “Modric è baciato da Dio, è il calcio: lo consiglierei a qualsiasi top club, anche alla Juve. Non so se Luka lascerà a scadenza il Real, dove già in questa stagione ha fatto da chioccia a Bellingham e agli altri giovani, ma sono convinto che abbia altri due anni di calcio ad alto livello nelle gambe. Modric da solo non basterebbe per raggiungere l’Inter, che ha stravinto con merito lo scudetto, ma darebbe una bella mano”.