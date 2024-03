Bojinov: “Pensare che Allegri sia il problema della Juve è una follia”

Bojinov ha parlato dell'allenatore della Juventus, Allegri: per l'ex bianconero, non sarebbe giusto pensare al tecnico come un vero problema

Intervistato per TMW, Valeri Bojinov ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Allegri sta facendo giocare anche diversi giovani, è un peccato perché la rosa è forte. L'Inter ha un equilibrio diverso, ma la storia dice che la Juventus deve sempre lottare per vincere. Va bene centrare la Champions, ma il DNA della Juventus è lottare per lo Scudetto. Si vede il nervosismo dei giocatori, ora si va avanti e il prossimo anno la rosa sarà più competitiva. L'Inter è più forte, molto più forte, ha esperienza, ma sono sicuro che i bianconeri lotteranno per lo Scudetto nel 2024-2025. Continuare con Allegri l'anno prossimo? Ho rispetto per lui, credo anche che i giocatori siano contenti, sta utilizzando pure i giovani. La gente non è soddisfatta, ma un allenatore dipende pure dalla rosa e dire che il problema della Juventus è Allegri sarebbe una follia, ma non è colpa nemmeno dei calciatori. Ci vuole tempo e qualche ritocco. Giuntoli è un direttore molto molto forte, sa di cosa ha bisogno la squadra".