La Bodycam sbarca in Serie A TIM con la partita Juventus-Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla novità della bodycam in Serie A. Ecco il comunicato: "La bodycam debutta in Serie A TIM e la Juventus sarà la prima protagonista.

Una novità assoluta che sarà disponibile per la prima volta venerdì sera in occasione del match dell’Allianz Stadium contro il Napoli quando DAZN e Lega Serie A sperimenteranno l’utilizzo di questo straordinario strumento nel pre-partita. Un calciatore della Juventus indosserà la cam speciale durante il riscaldamento pre-partita e le immagini verranno trasmesse in esclusiva su DAZN per catturare al meglio i momenti di preparazione alla sfida.