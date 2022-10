Boccoli: “Maccabi squadra offensiva, giocherà senza paura. Nel 2009….

Gustavo Boccoli, ex calciatore del Maccabi Haifa, ha detto la sua sulla sfida con la Juventus, parlando anche del match del 2009.

redazionejuvenews

Gustavo Boccoli, ex calciatore del Maccabi Haifa, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della sfida di domani tra i bianconeri e gli israeliani. Ecco le sue parole: "Il punto di forza credo sia la qualità offensiva, ci sono molti giocatori interessanti in grado di inventare la giocata. A me piace parlare sempre di squadra, per cui sarebbe riduttivo fare solo uno nome. E' un gruppo che sta dimostrando la sua forza in patria. Il Maccabi è in un ottimo momento e i giocatori sono in buona forma, ma è comunque una sfida difficile e molto importante. La squadra allenata da Bakhar verrà a Torino a giocarsi le sue carte senza paura".

Sui bianconeri: "La Juventus sarà sempre la Juventus, al di là del momento che attraversa. Forse non farà paura come gli anni scorsi, ma tutti sono consapevoli che domani scenderanno in campo contro uno dei più grandi club della storia europea. E non c'è occasione migliore per dimostrare il proprio valore. Ogni giocatore della Juventus è dotato di grande qualità. Sono tutti pericolosi e in grado di decidere il match in ogni momento".

Sulla gara del 2009: "È stata un'esperienza bellissima, anche all'epoca i bianconeri non stavano vivendo un buon momento. Ma la Juve fece la Juve e vinse il match. Ricordo una squadra in grado di metterci in difficoltà su ogni pallone, noi cercammo comunque di giocare la nostra partita. Affrontare un club così grande è di per sé già una bellissima esperienza".