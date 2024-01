Bocci: “Gli ultimi errori arbitrali aiutano l’Inter e penalizzano la Juve”

Bocci ha parlato degli ultimi errori arbitrali in Serie A che nella lotta al vertice starebbero aiutando l'Inter e penalizzando la Juventus

Nel suo articolo sul Corriere della Sera, Bocci ha analizzato la situazione legata agli ultimi evidenti errori arbitrali in Serie A. Per il giornalista, gli ultimi episodi avrebbero avuto l'effetto di aiutare l'Inter al raggiungimento dei suoi risultati e penalizzato la Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Se il braccio di ferro continua, regalandoci una serie A meno scontata e più appassionante, saranno i dettagli a fare la differenza. E gli errori arbitrali dovranno essere limitati. Ultimamente è andata bene all’Inter e male alla Juve. Basta ricordare la spinta di Bisseck a Strootman contro il Genoa a Marassi. Allegri, nello stesso stadio, si lamenta per il mancato rigore dopo il braccio di Bani".