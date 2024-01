Bocci: “Errori arbitrali? Sta andando bene all’Inter e male alla Juve”

Ultimamente è andata bene all’ Inter e male alla Juve. Basta ricordare la spinta di Bisseck a Strootman contro il Genoa a Marassi. Allegri, nello stesso stadio, si lamenta per il mancato rigore dopo il braccio di Bani.

Stare qui a fare i conti della serva è inutile e dannoso. Magari da adesso in avanti andrà diversamente. Basta non prendersela con la Var. La tecnologia, per quanto imperfetta, è la vera democrazia nel calcio. Gli errori, quasi sempre, nascono dall’uomo".