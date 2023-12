Bo: “Yildiz può minare la titolarità di Chiesa nella Juventus”

Marco Bo ha parlato dell'esplosione di Kenan Yildiz alla Juventus: il giornalista non ne escluderebbe l'impiego al posto di Federico Chiesa

Intervistato a Radio Bianconera, Marco Bo ha parlato dell'undici possibile della Juventus contro la Roma. Per la firma di Tuttosport, un esclusione di Federico Chiesa a favore di Kenan Yildiz non sarebbe un ipotesi implausibile. Ecco cosa ha detto: "Il tecnico potrebbe schierare Yildiz anche a prescindere dalle condizioni Chiesa, non credo nel cambio di modulo, con entrambi più Vlahovic”.