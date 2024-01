Blitz Juve su Patino: scout bianconeri in Inghilterra ad osservarlo

Dunque, non è sembrato un caso il fatto che l’altra sera gli scout inviati da Juventus abbiano ammirato dal vivo la prestazione del 2003 nato a Watford. Impegnato in FA Cup il giorno dell’Epifania contro il Morecambe, che gioca in League Two (la quarta serie d’oltre Manica), Patino non ha perso l’occasione per far parlare di sé: un tempo di “studio”, poi in avvio di ripresa il sinistro che ha stampato il provvisorio 1-0 (finale 2-0). Il prodotto dell’Arsenal Academy sarebbe entrato anche nell’azione del raddoppio avviando la stessa, poi rifinita da Jerry Yates, lui sì attaccante consumato, essendo un ’96. Quattro gol e cinque assist in stagione. Bisognerà sbrigarsi, anche per evitare che la valutazione del cartellino salga ulteriormente: oggi, per dire, Patino costa almeno 10 milioni.