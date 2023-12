Blazquez: “Preoccupato per la Juve? Potevamo vincere qualsiasi partita”

Intervistato a Telenord, Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha presentato la sfida alla Juventus. Ecco le sue parole: "Ogni partita che abbiamo giocato, ad eccezione della prima, potevamo vincerla. Mi soddisfa constatare che la squadra è unita, sa di essere forte e sa che può vincere ogni partita. Non importa chi ha di fronte. Ma non può soddisfarmi aver perso 9/12 punti negli ultimi minuti, con quelli saremmo in zona Champions".