Birindelli: “La stagione della Juventus è da 6, De Ligt erede di Chiellini”

Alessandro Birindelli, ex difensore, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, con un cenno all'addio di Chiellini.

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando dell'annata dei bianconeri e dell'addio di Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole sull'ex Livorno: "Solo lui può avere la risposta, nel senso che se ha preso questa decisione molto probabilmente sente che quello che ha fatto alla Juventus, le forze per fare un’altra stagione ad altro livello non sono le stesse. E quindi preferisce andare a fare un’altra esperienza per poi tornare ancora a casa come dirigente. Lo sento tramite messaggi, poi io sono in contatto con lui perché ho la fortuna di avere suo fratello direttore sportivo qui a Pisa. Quindi abbiamo contatti diretti e indiretti. Probabilmente lui pensa che sia arrivato il momento di staccare, perché giocare nella Juventus è un qualcosa di importante, sei impegnato nel quotidiano e ogni tre giorni a competere ad alti livelli. Molto probabilmente non si sente o ha sentito venir meno la freschezza atletica per affrontare una stagione ricca di impegni".