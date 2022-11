Birindelli: “Juve diversa, potrebbe esserci un nuovo percorso”

Alessandro Birindelli , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: " Ho visto una Juve diversa, nello spirito e con una grandissima voglia di non perdere . L'ho vista propositiva, è andata a prendere l'Inter con aggressività nella sua area. Pian piano stanno rientrando i giocatori più importanti, speriamo possa esser questo l'inizio del nuovo percorso".

Sul modulo, cambiato nelle ultime settimane: "Il modulo, per me, conta fino ad un certo punto, è importante sapere chi saranno i tre di difesa. Attualmente abbiamo un leader assoluto che corrisponde al nome di Danilo, non possiamo davvero prescindere da questo giocatore. Al di là della bravura degli altri suoi compagni, ha acquisito una sicurezza e una leadership davvero importanti. E così diventa tutto più semplice".

Sui giovani: "Passano in secondo piano perché sono italiani, fossero stati stranieri erano sul loro stesso livello. Ma noi ce li teniamo ben stretti. Abbiamo dei giovani importanti anche in Italia, specialmente se le cose le facciamo nella maniera giusta e gli lasciamo spazio e tempo per sbagliare, migliorare e trovare quella solidità tecnica, tattica, mentale e fisica. Mi piacerebbe, a tal proposito, che anche le altre big facessero le seconde squadre, perché non è possibile che ad oggi si sia messa in gioco soltanto la Juventus. Miretti e Fagioli nascono da questo progetto, non dimentichiamocelo".