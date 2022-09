Billò: “La Juventus ha un girone favorevole, il Benfica è cambiato”

Anna Billò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole sul club bianconero: "La Juventus ha un girone favorevole per il passaggio del turno perché il Benfica non è la squadra dello scorso anno quindi credo in una Juve agli ottavi. La squadra italiana più in difficoltà? Per il passaggio del turno è l'Inter sia perché è stata più sfortunata nel sorteggio sia perché il Barcellona è in crescita. Le migliori in Europa delle italiane? Il Napoli e il Milan potrebbero essere delle sorprese per il tipo di gioco che riescono a fare".