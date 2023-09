Bilancio ’22/23, i conti in rosso non spaventano il Cda della Juve

Nonostante i conti in profondo rosso il bilancio della Juve non spaventa il Cda: si va verso l'approvazione senza aumento di capitale

115 milioni, a tanto ammontano le perdite della Juve nella stagione 2022/23. Una cifra che potrebbe sembrare importante ma che non sembra spaventare troppo la società bianconera. Il Cda della Vecchia Signora si prepara infatti ad approvare il bilancio della passata stagione e nonostante i conti in profondo rosso non dovrebbero esserci particolari novità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Exor non dovrebbe immettere denaro, escluso l'aumento di capitale. Allo stesso modo la Juve non è alla disperata ricerca di un nuovo socio ma questo non esclude la possibilità che arrivi, magari sotto forma di nuovo sponsor.