Dopo aver faticosamente trovato l'accordo con i Blues per il suo trasferimento, Lukaku ha deciso di 'sparire'. Grazie all'intesa per 35 milioni di euro + 5 di bonus, l'Inter era riuscita finalmente a trovare la quadra con il Chelsea per il cartellino del belga. Colpo di scena: il giocatore non risponde da ore né alla società né ai suoi compagni di squadra.