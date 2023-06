Bicanic: “Tudor? La Juve è casa sua, potrebbe fare bene”

Miroslav Bicanic, agente ed procuratore, ha detto la sua sul futuro di Igor Tudor, in lista per il post-Allegri alla Juve.

Miroslav Bicanic, operatore di mercato, ha detto la sua sul possibili approdo di Igor Tudorcome allenatore della Juventus. Ecco le sue parole: "Come per i giocatori, noi croati abbiamo ottimi allenatori. Veniamo da un piccolo paese, ma abbiamo un grande cuore e uno spirito guerriero.