Biasin: “Vlahovic sarà presto incompatibile con i parametri della Juventus”

Intervistato a Tv Play, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione contrattuale di Dusan Vlahovic alla Juventus. Al momento, non ci sarebbe sviluppi sulla questione rinnovo, mentre qualche club avrebbe manifestato interesse per lui anche per il calciomercato di gennaio. Per il giornalista, sarebbe assolutamente necessario che tutte la parti trovino prontamente una soluzione. Il perché è spiegato dallo stesso giornalista: