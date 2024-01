Biasin: “Non casuale che la Juventus sia cresciuta da quando gioca Yildiz”

Inoltre, sulla sfida in avvicinamento contro l'Inter ha aggiunto: "Lo scontro diretto del 4 febbraio tra Inter e Juventus sarà senz’altro importante ma varrà tre punti come sempre. Credo però che la gara del Meazza sarà molto più bella di quella d’andata. Mi aspetto una partita più spettacolare. Non sapevo che i giocatori della Juve avessero chiesto ad Allegri di giocare più avanti durante la partita contro il Sassuolo. Tra l’altro Allegri non è il tipo di allenatore che si faccia imporre dai giocatori il modo di giocare".