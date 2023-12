Biasin non ci sta: “Per la Juve apriamo il fascicolo, per l’Inter no”

La sfida scudetto tra Juventus e Inter si gioca anche a distanza, andando anche ad analizzare presunti torti arbitrali a favore o contro le due squadre. Questo fine settimana a far discutere sono stati i tocchi con il braccio di Bani in Genoa-Juve e di Gila in Lazio-Inter.

"Se apriamo il caso per la Juve per il fallo di mano di Bani, e quello per me è rigore tutta la vita, parliamo anche di Gila e di quello che è successo all’Inter. Però per la Juve apriamo il fascicolo, mentre per l’Inter no".