Biasin: “Inter attenta! La Juventus ora gioca anche un buon calcio”

Biasin ha proseguito: "Questo gruppo non deve perdere l'attenzione perché è inseguita da una squadra solidissima, come due anni l'Inter dovrà recuperare una partita e l'esperienza deve tenere il gruppo nerazzurro a restare sul pezzo. All'inizio si diceva che la Juventus vinceva per caso ma io nell'ultimo mese si è messa a giocare anche un buon calcio, ha iniziato a fare tante cose dalla metà campo in su, a me sembra una squadra che con una gara a settimana può fare ancora tantissimi punti".