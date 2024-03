Biasin: “I tifosi della Juventus vogliono un salto di qualità nel gioco”

Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del malumore che aleggerebbe tra una grande parte dei tifosi della Juventus nei confronti del tecnico dei bianconeri. Per il giornalista, più che i punti conquistati, i supporters vorrebbero vedere dei progressi a livello di gioco. Ecco le sue parole:

"Il problema non è relativo alla classifica, semmai alla “proposta di calcio” del tecnico. Allegri i punti li ha fatti anche quest’anno, sono lì, li puoi contare. Solo che non bastano più. La Juve e una buona fetta di tifosi juventini chiedono un salto di qualità a livello di gioco, coraggio, impostazione, idee. Tutte cose che ancora non si intravedono".