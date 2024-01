Biasin: “Allegri ha fatto credere che la Juventus non fosse forte”

Nel suo editoriale su Libero, Fabrizio Biasin ha analizzato i temi più importanti emersi dalla prima metà di stagione di Serie A. Per la Juventus , il giornalista si sarebbe focalizzato sul lavoro di mister Allegri e sull'esplosione di Kenan Yildiz . Ecco l'estratto relativo ai bianconeri:

"Allegri il migliore a convincere tutti che la sua Juve non sia così forte e che il merito sia tutto suo (ha tantissimi meriti, sta facendo grandi cose, ma anche i suoi ragazzi funzionano e sono “di livello”), Mourinho il migliore a generare casini ma per quanto mi riguarda guai se non ci fosse, Yildiz il migliore a farmi pensare “cazzo, questo qui diventerà fortissimo”.