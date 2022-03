“Bianconeri Next Gen” al via la prima produzione originale della Juventus

La società bianconera ha dato via ad un nuovo format attraverso il suo sito internet, che racconterà dei calciatori e dei loro rapporti interpersonali

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha lanciato il format "Bianconeri Next Gen", un appuntamento per tutti i tifosi bianconeri e non solo per andare dietro le quinte dei rapporti dei ragazzi nelle squadre giovanili bianconere.