Bezzi: :”La stagione della Juventus non è stata disastrosa come si dice”

Intervistato per Tmw Radio, Gianni Bezzi ha parlato della stagione corrente delle Juventus. Ecco le sue parole: "Non è che per fare l'acquisto giusto devi andare a spendere quello che non puoi permetterti. Serve un bravo ds, e in casa oggi ce l'ha, che faccia il colpo giusto e trovi le formule adatte per arrivare a più giocatori. Non mi sembra che sia stata una stagione così disastrosa, nonostante in molti vogliano mettere sul braciere Allegri. Io credo che quest'anno mi è sembrato che uno dei punti deboli sia stato proprio il centrocampo in casa Juventus, sia in fase d'impostazione che d'interdizione. Per me può essere molto utile alla Juve, questo sì, vedremo quanto rientrerà carico. Però credo che alla Juve serva molto di più di Fagioli".