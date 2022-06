Bertolini: “Prima settimana per le ragazze di Juve e Roma. C’è entusiasmo”

Ormai ci siamo. Fra meno di un mese prenderà il via l'Europeo femminile, in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra. L'Italia farà il suo esordio il 10 luglio, al New York Stadium di Rotherham, contro la Francia. Le altre due squadre del girone invece sono il Belgio e l'Islanda. La prima fasedel ritiro era iniziata ad Appiano Gentile già il 30 maggio, con 29 convocate. Ma in quell'elenco erano assenti numerosi nomi importanti. Mancavano infatti le giocatrici di Juventus e Roma, che il 22 maggio erano scese in campo per la finale di Coppa Italia, vinta poi dalle bianconere, che hanno così completato il triplete domestico con lo Scudetto (quinto di fila) e la Supercoppa Italiana. Le Women guidate da mister Montemurro e le ragazze giallorosse sono le due squadre più forti del calcio femminile italiano e quindi danno alla nazionale azzurra molti elementi, che ora sono finalmente a disposizione.