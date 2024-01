Berti: “Ha ragione Marotta e non Allegri, la Juve è favorita per lo Scudetto”

Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto.

Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juvee sui nerazzurri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:"Non scherziamo neppure eh! I favoriti sono loro e basta. La favorita è la Juventus, ha ragione Marotta. Ci credono, si vede da come giocano.

Lasciamo stare quello che dice Allegri. Non hanno le coppe, possono pensare solo allo scudetto. L'Inter invece ha anche altri obiettivi. Non ci resta che sperare nell'impresa. Al di là di tutto, è un peccato che questi 48 punti non abbiano provocato un distacco più ampio in classifica.

Peraltro, credo che 2-3 punti in più li avremmo meritati. E non è semplice scendere in campo costantemente con il fiato sul collo della Juventus. Sarà più bello batterli il 4 febbraio a San Siro, o ancora meglio arrivare in volata e lasciarli dietro. Speriamo di riuscirci: sono loro i favoriti...".

