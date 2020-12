Bernardeschi via a Gennaio: c’è l’interesse di un club di Bundesliga

TORINO- In questi giorni la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. L’obiettivo dei bianconeri è quello di preparare al meglio la gara del 3 Gennaio contro l’Udinese, primo match dopo la sosta natalizia. La squadra di Pirlo, ferma al sesto posto a quota 24, a -10 punti dal Milan capolista, vorrà certamente riscattare la cocente sconfitta per 3-0 subita contro la Fiorentina, che violando l’Allianz Stadium ha centrato il primo successo della seconda gestione di Cesare Prandelli. Contro i friulani servirà quindi una pronta risposta da tutta la squadra, in particolare dai quei giocatori che fin qui non hanno convinto. Tra questi c’è Federico Bernardeschi, il cui rendimento, da due stagioni a questa parte, è stato troppo al di sotto delle aspettative. Il talento di Carrara, già nelle prossime settimane, potrebbe salutare Torino.

Andrea Pirlo, nonostante ne apprezzi le qualità, non lo ritiene infatti al centro del progetto tecnico della sua Juventus e, per questo, non si opporrebbe ad una cessione dell’ex Fiorentina. Tra le pretendenti, in prima fila, c’è sicuramente il Lione, club in cui milita attualmente l’altro ex Juve Mattia De Sciglio. Il club francese potrebbe intavolare una trattativa di scambio con Memphis Depay, obiettivo della Vecchia Signora per l’attacco, per portare Bernardeschi alla corte di Garcia. In seconda fila c’è invece il Milan, che potrebbe contare sul sostegno di Raiola, da pochi mesi nuovo procuratore del numero 33, per portare a termine l’affare. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, nelle ultime ore anche dalla Bundesliga sarebbero giunti interessamenti alla situazione. Sullo sfondo c’è l’Herta Berlino che, dopo la cessione di Piatek al Genoa (manca ormai poco), ha bisogno di un nuovo punto di riferimento nel reparto offensivo.

