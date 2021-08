Bernardeschi: una nuova vita e l’ultima chance con Allegri

Il calciatore alla stagione del riscatto

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando alla Continassa per arrivare pronta e al meglio alla sfida in programma contro l'Udinese domenica alle 18, quando alla Dacia Arena i bianconeri esordiranno in campionato. Dopo il test di ieri contro l'Under 23, Massimiliano Allegri ha ancora qualche dubbio sulla formazione che andrà a sfidare i bianconeri, dubbi che verranno probabilmente sciolti nella rifinitura di domani. Con il ritorno del tecnico toscano sulla panchina, molti giocatori hanno potuto approfittare di una nuova opportunità, che sono decisi a non sprecare: oltre a De Sciglio, che sembrava ormai lontano da Torino anche questa stagione e che invece rimarrà nelle fila della squadra bianconera, uno dei giocatori che punta alla rinascita è Federico Bernardeschi.

Arrivato alla Juventus nell'estate del 2017 per 40 milioni di euro, il giocatore classe 1994 avrebbe dovuto rappresentare il futuro della Juventus, tanto che per lui era stata anche paventata la maglia numero 10: dopo i primi mesi fatti al massimo, qualcosa si è rotto e Bernardeschi è stato autore di prove via via sempre più insufficienti. Con la Nazionale però è arrivata la svolta, con Bernardeschi che è stato uno dei protagonisti della cavalcata degli Azzurri culminata con la vittoria degli Europei. Dopo aver vinto l'Europeo, l'ex numero 33 bianconero, che ora ha il 20 che vestiva anche in Nazionale, è tornato carico e deciso a dimostrare il suo valore, per giocarsi le carte dopo il ritorno di Massimiliano Allegri.

E domenica nell'esordio della Juventus in Serie A, Bernardeschi potrebbe far parte della formazione titolare, visti anche i tanti assenti che Massimiliano Allegri non ha a disposizione: tra infortunati e squalificati, con Locatelli appena arrivato, il tecnico dovrà inventarsi la mediana, e anche da qui arriva la scelta di schierare Bernardeschi come mezz'ala nelle ultime due uscite amichevoli: inserimenti, recuperi e giro palla, questo quanto il tecnico chiede al ragazzo di Carrara, che ha una stagione davanti per potersi rilanciare e dimostrare il suo valore.